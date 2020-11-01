شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤيدون لترامب يحاولون تعطيل حافلة حملة بايدن الانتخابية وإخراجها من الشارع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مسؤول في حملة بايدن لشبكة CNN أن حافلة الحملة الانتخابية لجو بايدن كانت متجهة من سان أنطونيو إلى أوستن في تكساس، حيث كانت محاطة بمركبات متعددة عليها لافتات مؤيدة لدونالد ترامب، وحاولت تعطيل الحافلة وإخراجها عن الطريق.



من جهته، مذيع شبكتنا أندرسون كوبر ناقش الأمر مع المرشح الرئاسي الديمقراطي السابق بيتو أورورك.

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