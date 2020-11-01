شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للانتخابات" للفائزين بعضوية النواب: كونوا بمجلسكم نوابا عن مصر كلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، التهنئة للفائزين فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على ثقة الناخبين، كما وجه الشكر لشعب مصر الذى مارس حقه كان بحق على قدر المسئولية.

وأضاف لاشين إبراهيم خلال كلمة له فى مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى: "نحث من لم يشارك أن يؤدى واجبه تجاه وطنه، أقبلوا على الانتخابات ولا تسمعوا للشائعات، ورسالتى للفائزين بعضوية مجلس النواب، المهمة شاقة وعسيرة ولكننا على ثقة أنكم أهل لها احفظوا ثقة الشعب المصرى وكونوا فى مجلسكم الموقر نوابا عن مصر كلها، والهيئة الوطنية ستظل واقفة على مسافة واحدة من جميع المرشحين".

جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

ويذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.