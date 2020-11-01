شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يطالب النواب بعدم الانصراف للتصويت على مد حالة الطوارئ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى ضرورة انتظام حضور الأعضاء فى الجلسة العامة وذلك فى أعقاب إحالة قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة. وقال عبد العال: "لا تغادروا مقاعدكم، فعقب انتهاء الجلسة البرلمانية، ستعقد اللجنة العامة اجتماعها، وسيعقبها انعقاد جلسة أخرى للبرلمان لمناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن حالة الطوارئ". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، ووفقا لقرار الرئيس، فى مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. وتقضى المادة الثالثة بتفويض وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

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