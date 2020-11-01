شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاق مصر والمنظمة الدولية للهجرة بشأن وضعها القانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 415 لسنة 2020 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 مايو لعام 1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 4 مايو لعام 2020، مع التحفظ لشرط التصديق.

وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة وتنص "ووفق على تعديل الاتفاق الموقع بين مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 مايو 1995 بشأن الوضع القانوني، والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 مايو 2020 مع التحفظ بشرط التصديق".

ووفقا للتعديل تظل سائر أحكام ومواد الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر سارية باستثناء ما جرى تعديله طبقا لهذا التعديل، ولا يؤثر الاتفاق أو التعديل إلى المزايا والحصانات التى تتمتع بها المنظمة الدولية للهجرة كمنظمة حكومية دولية، ويدخل تعديل الاتفاق حيز النفاذ من أخر توقيع للطرفين عليه.