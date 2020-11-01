مغني الراب لكناوي يعانق الحرية

غادر مغني الراب، سيمو لكناوي، صباح اليوم الأحد، أسوار سجن تيفلت بعد قضاء عقوبة حبسية مدتها سنة واحدة.

وسجن مغني الراب، محمد منير، الشهير بـ”سيمو الكناوي” سنة واحدة لإدانته بتهمة “إهانة الشرطة”.

وتم اعتقال الكناوي، مطلع شهر نونبر 2029، بتهمة “إهانة موظفين عموميين، وهيأة قضائية”، على خلفية نشره فيديو، يشتم الشرطة على موقع أنستغرام.

وتوبع الكناوي، بعد أيام من إطلاقه مع فنانين آخرين أغنية “عاش الشعب” الاحتجاجية، التي أثارت اهتماما، وجدلا واسعين.

وحصدت أغنية الكناوي، التي تدين بلغة حادة أوضاع “الظلم والفساد والاستئثار بالثروات” في المغرب، أكثر من 20 مليون مشاهدة على يوتيوب.