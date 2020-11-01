مجهول يحاول حرق مسجد في فرنسا.. خسائر مادية والشرطة تحقق في تسجيلات المراقبة

تعرض مسجد في مدينة شاتودون، التابعة لمقاطعة إيورإت لوير، في شمال فرنسا، مساء الجمعة، لمحاولة إضرام النار فيه من قبل شخص مجهول.

وقال فاتح صاري كير، الأمين العام لمنظمة الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي “CIMG”، التي يتبع لها المسجد التركي، إن شخصا مجهولا أشعل النار في المسجد بعد سكب البنزين فيه.

وأشار صاري كير إلى أن الحريق انطفأ من تلقاء نفسه قبل أن يندلع، وأنه أسفر عن أضرار مادية في المسجد.

وأضاف المصدر ذاته أن مسؤولي المسجد قدموا شكوى حول الهجوم، وفرق الشرطة حضرت إلى عين المكان، وأجرت الفحوص.

وأفاد بيان صادر عن الشرطة، بأنها ستدقق في تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للمسجد، في إطار التحقيق في الحادث.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور، ورسوم كاريكاتورية مسيئة إلى الإسلام، عبر وسائل إعلام، وعرضها على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.