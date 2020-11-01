الامارات.. "الطوارئ والأزمات" بعجمان يسمح باستئناف إقامة الأعراس والمناسبات

الأحد 1 نوفمبر 2020

قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة عجمان السماح باستئناف إقامة حفلات الأعراس والمناسبات في القاعات والفنادق والمنازل في إمارة عجمان اعتباراً من اليوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر الحالي، مع التأكيد على الالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية المعتمدة والتي تضمن سلامة المشاركين والمدعوين.



وقال سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي أن قرار استئناف إقامة الحفلات يتضمن ألا يزيد عدد المدعوين في صالات الأفراح عن 200 شخص، ولا يزيد عن 50 شخصاً في المنازل، وتحديد خمسة أشخاص فقط على الطاولة الواحدة في كلا الحالتين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في الدولة وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي والمسافات بين الطاولات.

وأضاف سعادته أن قرار استئناف السماح بإقامة الحفلات والمناسبات جاء تخفيفا على أفراد المجتمع بالسماح لهم بإقامة حفلات الأعراس والمناسبات السعيدة، ومشاركتها مع أحبابهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا، مؤكداً أن فريق الأزمات والكوارث المحلي وبالتعاون مع جميع الشركاء لا يدخر جهداً في المحافظة على سلامة كافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، في حين يبقى تعاون المجتمع والتزامه هو العامل الرئيس في دعم نجاح جهود مكافحة فيروس كورونا.