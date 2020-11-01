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تسجيل 18665 إصابة جديدة بكورونا في روسيا 

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 18665 إصابة جديدة بكورونا في روسيا  والان مع التفاصيل

الأحد 1 نوفمبر 2020

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 18.665 إصابة مؤكدة بفيروس المستجد ، و 245 وفاة .

 

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.636.781 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 28.235 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.225.673 حالة.  

 

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