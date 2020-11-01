بحثاً عن المطلوبين.. انطلاق عملية أمنية في البَصْرة العراقية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:46 مساءً, 1 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض انطلقت في محافظة البصرة جنوب العراق، اليوم، المرحلة الثانية لعمليات “الوعد الصادق” الأمنية بحثاً عن المطلوبين .

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن العملية انطلقت بمحورين شمالي وجنوبي، وأسفرت عن إلقاء القبض على 11 مطلوباً ومصادرة أسلحة مختلفة.

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