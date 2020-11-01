شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 1278 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1278 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 1606 حالات شفاء ، ووفاة واحدة . وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 133.907 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 496 وفاة ، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 130.508 حالات .

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