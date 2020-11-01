وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت قطعات الشرطة الاتحادية، اليوم، من القبض على احد الارهابيين تأشر انتمائهم وفق قاعدة البيانات الى تنظيم داعش الارهابي".
واوضحت أن "قوة من اللواء الالي الثالث تمكنت من القاء القبض على الإرهابي المطلوب (ج م ع) بعملية أمنية تم تنفيذها بالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة بعد ورود معلومات وبيانات دقيقة عن تواجد المطلوب ضمن قرية (المرة) بكركوك".
وتابعت، أنه "ضبط بحوزته فلاش ميموري يحتوي على قاعدة بيانات لعصابات داعش الإرهابي، وقد تم إحالة الإرهابي والمضبوطات الى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
واوضحت أن "قوة من اللواء الالي الثالث تمكنت من القاء القبض على الإرهابي المطلوب (ج م ع) بعملية أمنية تم تنفيذها بالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة بعد ورود معلومات وبيانات دقيقة عن تواجد المطلوب ضمن قرية (المرة) بكركوك".
وتابعت، أنه "ضبط بحوزته فلاش ميموري يحتوي على قاعدة بيانات لعصابات داعش الإرهابي، وقد تم إحالة الإرهابي والمضبوطات الى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على عنصر بـ'داعش' في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.