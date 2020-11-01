القبض على عنصر بـ'داعش' في كركوك

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت قطعات الشرطة الاتحادية، اليوم، من القبض على احد الارهابيين تأشر انتمائهم وفق قاعدة البيانات الى تنظيم داعش الارهابي".

واوضحت أن "قوة من اللواء الالي الثالث تمكنت من القاء القبض على الإرهابي المطلوب (ج م ع) بعملية أمنية تم تنفيذها بالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة بعد ورود معلومات وبيانات دقيقة عن تواجد المطلوب ضمن قرية (المرة) بكركوك".



وتابعت، أنه "ضبط بحوزته فلاش ميموري يحتوي على قاعدة بيانات لعصابات داعش الإرهابي، وقد تم إحالة الإرهابي والمضبوطات الى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".