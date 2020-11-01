مشعان الجبوري يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لمنع 'تزوير' الانتخابات

طالب النائب السابق مشعان الجبوري، الاحد، مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وبعثة الامم المتحدة ف العراق (يونامي) بالتدخل لمنع "التزوير" في الانتخابات المقبلة. وقال الجبوري، إن "استجابة رئيسة الدائرة الانتخابية لطلب نواب عن صلاح الدين يتزعمهم ابو مازن وتوجيهها باصدار امر بتسمية ماجد البلدواي معاونًا فنياً لمكتب انتخابات المحافظة يؤكد ان البعض يريد تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها".



وأضاف الجبوري في تغريدته على صفحته الرسمية بموقع (تويتر)، أن ذلك "يتطلب تدخل مجلس المفوضين وبعثة يونامي لمنع ذلك".

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