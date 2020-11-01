شبكة الإعلام العراقي تنفي أنباء 'منع المحجبات' من الظهور على شاشاتها

نفت شبكة الإعلام العراقي، اليوم الأحد، الأنباء التي تحدثت عن منعها المذيعات والمقدمات من الظهور على شاشاتها، مشيرةً إلى أنها تعمل وفق القانون والدستور العراقيين، وأن ثوابت الدين الاسلامي "تشكل خطاً احمر للشبكة لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال".



وجاء في بيان للشبكة تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تنفي شبكة الإعلام العراقي نفياً قاطعاً ما يشاع بشأن منعها الزميلات المحجبات من الظهور على شاشاتها، وأن الأمر في حقيقته يتعلق بانطلاق دورة برامجية جديدة توظف فيها إمكانيات الشبكة الصحفية والبشرية وفق رؤية مختلفة لاتقصي أي من الزميلات والزملاء وانما توظفهم في أماكن تتناسب مع خبرتهم الصحفية في التقديم، ليقدم التلفزيون الرسمي مواد صحفية تليق باسم تلفزيون العراق".



وأضاف البيان، "تود الشبكة التذكير بأنها تعمل وفق القانون والدستور العراقيين، وأن ثوابت الدين الإسلامي الحنيف تشكل خطاً احمر للشبكة لا يمكن تجاوزها بأي حال من الاحوال، وأن دوافع ما يشاع أصبح واضحاً لكل عين منصفة هدفه الأساس إيقاف عجلة الاصلاح الاداري الذي تتبناه المؤسسة، حيث لم تَرُق هذه الاصلاحات لإحدى الجهات السياسية المعروفة بامتلاكها للجيوش الألكترونية فبدأت منذ اليوم الأول لاستلام الإدارة الجديدة بفبركة الاخبار ومحاولة إثارة الرأي العام".



وأختتم البيان بالقول: "تؤكد الشبكة احتفاظها بحقها القانوني لمقاضاة كل من يثبت تورطه بنشر هذه الأكاذيب، وهنا تعدكم الشبكة بأنها ماضية لصناعة اعلام مهني يمثل جميع العراقيين على اختلاف انتماءاتهم".