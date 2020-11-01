مليون ناخب يصوتون باستفتاء الجزائر في ظرف ساعتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر عن نسب المشاركة الإجمالية خلال أول ساعتين من بدء التصويت في الاستفتاء على الدستور.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة أعلن محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة وصلت في حدود الساعة 10.00 بالتوقيت المحلي (09.00 بتوقيت جرينيتش) 5.88%.



ما يمثل مليونا و298 ألفا و693 ناخبا، وهي النتيجة التي اعتبرها متابعون مفاجئة ومرتفعة عن الاستحقاقات السابقة.

كما قدم "شرفي" أرقاماً جديدة عن الهيئة الناخبة، موضحا أن عدد الناخبين الإجمالي بالجزائر وصل لـ 24 مليونا و475 ألفا و310، بينهم 907 آلاف و298 في المهجر.

وبلغ عدد الرجال الناخبين 12 مليونا و796، فيما النساء 10 ملايين و771 ألفا و116 ناخبة.





وأدلى رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد والوزراء بأصواتهم، الأحد، في بعض المراكز الانتخابية بالجزائر العاصمة.

وشكل ظهور زوجة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون للمرة الأولى مفاجأة غير متوقعة، حيث أدلت بصوتها وبصوت تبون بالوكالة في إحدى مراكز الاقتراع بالعاصمة.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم عقب الإدلاء بصوته بأن "الدستور الجديد يمثل انطلاقة جديدة" لبلاده.

واعتبر أن "العالم يشهد تحديات كبيرة"، منوها في المقابل بأن التعديل الدستوري "جاء للتصدي لأي مكروه في العام".





