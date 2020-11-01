وفاة "أسد الصاعقة".. قاهر الإرهابيين في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي وفاة اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة متأثراً بوعكة صحية ألمت به.

واللواء ونيس عبدالكريم ونيس مبروك بوخمادة ولد في مرزق، إحدى واحات الجنوب الليبي عام 1960، وينتمي إلى قبيلة المغاربة.



"الفهد الأسمر" و"أسد الصاعقة"، ألقاب تميز بها اللواء بوخمادة، خاصة بعد انتصاراته الكبيرة على الإرهابيين المدعومين من قطر وتركيا في بنغازي ودرنة.

تخرج بوخمادة في الكلية العسكرية عام 1981، وخلال مسيرته المهنية تحصل على عدة أوسمة، أبرزها 4 أنواط الواجب ونوط الخدمة الطويلة، ونوط التدريب العسكري.



بوخمادة شارك في عديد الدورات الاحترافية، منها الصاعقة والمظلات والعمليات الخاصة، كما شارك في حرب تشاد خلال الثمانينات، وتقلد عدة مناصب بالصاعقة، أبرزها آمر فرع الاحتياط.

وعندما تأسست القوات الخاصة الليبية عام 1970، في مدينة بنغازي، باستعانة بخبرات القوات المسلحة المصرية، بدأت في إعداد كوادر القوات الخاصة الأولى، ومنهم بوخمادة.

كُـلف آمرا للقوات الخاصة الليبية بموجب قرار رئاسة الأركان العامة رقم (522) خلفًا للعميد ركن محمد الشريف، واستمر في موقعه حتى وفاته صباح الأحد.

في مايو/أيار 2013 نجت والدته ومعها شقيقته وحفيدتها من محاولة اغتيال بعد أن أطلق مجهولون النار على السيارة التي كانوا يستقلونها، قبل أن يخطف ابنه (علي) في يناير/ كانون الثاني 2014، وتتم مساومته على حياته.

في يناير/كانون الثاني 2018، أعلن اللواء ونيس بوخمادة اعتزام قوات الصاعقة الانتقال بكامل أفرادها وعتادها إلى كل محاور مدينة درنة لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة وتحريرها.

خاض بوخمادة مع ضباط وجنود قواته الخاصة في يوم 16 مايو/أيار 2014، اشتباكات قوية مع المليشيات المسلحة الإرهابية المدعومة من قطر، وأبرزها مليشيا "أنصار الشريعة" ومليشيا "17 فبراير"، حيث شنت تلك المليشيات الإرهابية عمليات مسلحة واغتيالات في مدينة بنغازي، مما أدى إلى ضرورة الخلاص منها وتحرير المدينة.





الفهد الأسمر

وبوخمادة قائد القوات الخاصة الليبية يعد أحد أبرز أعمدة الجيش الوطني، الذين أخذوا على عاتقهم تحرير ليبيا من إرهابيي قطر وتركيا.

قاد اللواء بوخمادة جهودا كبيرة في توحيد كتائب القوات الخاصة (الصاعقة)، تحت راية الجيش الوطني الليبي، عقب إطلاق عملية الكرامة عام 2014، ويعرف في الوسط العسكري، وخاصة بين قوات الصاعقة، بـ"الفهد الأسمر" و"أسد الصاعقة"، لدوره البارز في قيادة القوات الخاصة الليبية في المعارك التي شنها الجيش الوطني ضد الإرهابيين المدعومين من قطر وتركيا منذ عام 2014 وحتى الآن، في مدن درنة وبنغازي.

وبالتزامن مع عمليات تحرير درنة من الجماعات الإرهابية، التي أعلن الجيش تحريرها في 28 يونيو/حزيران 2018، عثر الجيش الليبي على أسلحة، عليها ختم القوات المسلحة القطرية، في مخازن الإرهابيين.

وقامت القوات الخاصة، بقيادة بوخمادة، بالعديد من المداهمات والعمليات في معارك بنغازي، التي انطلقت على إثر إعلان الجيش "عملية الكرامة" لتحرير المدينة.

وفي هذا السياق، أكد اللواء بوخمادة، في أكثر من مناسبة، أن بعض الدول المارقة تسعى لدمار وخراب ليبيا، موضحا أن قطر وتركيا ترسل الأسلحة لخلايا إرهابية متواجدة في الغرب الليبي وتدعم المجموعات المتطرفة