اعتقال 7 دواعش بينهم عناصر بـ"ديوان الجند" شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت قوة أمنية عراقية، الأحد، 7 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي ينتمي بعضهم إلى ما يسمى بـ"ديوان الجند" في نينوى شمالي البلاد.

وبحسب بيان لوكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، فإنه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى من إلقاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب".



وكشفت التحقيقات الأولية أن العناصر الداعشية السبعة مسلحون ضمن ما يسمى بـ"المعسكرات العامة وديوان الجند وفرقتي اليمامة ونهاوند".

Advertisements

واعترف المتهمون بانتمائهم لعصابات داعش واشتركوا في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والعراقيين قبل عمليات التحرير.

وكانت قيادة عمليات محافظة نينوى، أعلنت الأسبوع الماضي، انتهاء عملية عسكرية لتطهير جزيرة كنعوص التي كانت يتخذها داعش ملاذا ومعاقل لعناصر في التخطيط وشن الهجمات على المدن الحدودية في الموصل وصلاح الدين وكركوك.

واستطاعت القوات العراقية قبل 3 سنوات من استرداد مدن سيطر عليها داعش في أحداث يونيو/ حزيران 2014، إلا أن التنظيم تمكن من إعادة تنظيم صفوفه مجدداً وشن الهجمات بين الحين والآخر.