- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسمح بقدوم المعتمرين من الدول الأخرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، أنها ستسمح بقدوم المعتمرين من الدول الأخرى.
وأكد عمرو المداح، وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين في المملكة: "اكتمال باقة المعتمرين من الخارج".
وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان صحفي، إن "العالم يتطلع للمرحلة الثالثة (التي تبدأ أول الشهر المقبل) من عودة العمرة.. ومستعدون بنسبة 100%".
وأضافت الوزارة أن "الجهات المختصة مستعدة بنسبة 100% لعودة المعتمرين وأنه بات متاحاً لمسلمي العالم أداء مناسك العمرة".
ومن المقرر أن تبدأ السعودية استقبال المعتمرين من خارج المملكة يوم الأحد المقبل، وفق ما هو مقرر مسبقاً، ووفق بروتوكول صحي، حيث تضمنت شروطًا صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الحجاج.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسمح بقدوم المعتمرين من الدول الأخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.