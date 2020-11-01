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السعودية تسمح بقدوم المعتمرين من الدول الأخرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

السعودية تسمح بقدوم المعتمرين من الدول الأخرى

متابعات_ الخليج 365

أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، أنها ستسمح بقدوم المعتمرين من الدول الأخرى.

 

وأكد عمرو المداح، وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين في المملكة: "اكتمال باقة المعتمرين من الخارج". 

 

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وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان صحفي، إن "العالم يتطلع للمرحلة الثالثة (التي تبدأ أول الشهر المقبل) من عودة العمرة.. ومستعدون بنسبة 100%".

 

 

وأضافت الوزارة أن "الجهات المختصة مستعدة بنسبة 100% لعودة المعتمرين وأنه بات متاحاً لمسلمي العالم أداء مناسك العمرة".

 

ومن المقرر أن تبدأ السعودية استقبال المعتمرين من خارج المملكة يوم الأحد المقبل، وفق ما هو مقرر مسبقاً، ووفق بروتوكول صحي، حيث تضمنت شروطًا صارمة لمنع انتشار فيروس بين الحجاج.

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