شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 18665 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 18.665 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 245 وفاة .



وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.636.781 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 28.235 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.225.673 حالة.

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