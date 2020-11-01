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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قفزات قياسية في 10 بنوك إماراتية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قفز إجمالي موجودات 10 بنوك إماراتية إلى 2.681 تريليون درهم بنهاية الـ9 أشهر الأولى من 2020 بنمو 11.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.
بحسب البيانات المالية التي أعلن عنها كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ورأس الخيمة الوطني، والفجيرة الوطني، والشارقة الإسلامي، ودبي التجاري، وأم القيوين الوطني، والإمارات الإسلامي، عن أدائها التشغيلي في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
ويعكس النمو الكبير في موجودات البنوك الوطنية الملاءة المالية القوية التي تحوزها مقارنة مع نظيرتها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، مما يرسخ المكانة الريادية القطاع البنكي الإماراتي.
وتظهر البيانات المالية للبنوك الـ10 أن النمو المسجل في الموجودات ترافق مع تحسن كبير أيضا في بقية المؤشرات ومن ضمنها مؤشر الودائع، والتي ارتفع إجمالي قيمتها إلى 1.74 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2020 بزيادة 10.7% مقارنة مع 1.572 تريليون درهم في سبتمبر/أيلول 2019.
أما على مستوى التسهيلات الائتمانية لذات البنوك فقد نمت بنحو 5% مرتفعة الى 1.47 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/أيلول 2020 مقارنة مع 1.4 تريليون درهم في الشهر ذاته من 2019.
وما زال بنك أبوظبي الأول يتصدر قائمة أكبر البنوك من حيث قيمة الموجودات التي بلغت 955 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2020، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني 692 مليار درهم تقريبا ،ثم بنك أبوظبي التجاري 409 مليارات درهم ودبي الإسلامي 299 مليار درهم وتوزع بقية المبلغ على البنوك الأخرى.
كذلك جاء بنك أبوظبي الأول في المركز الأول من حيث قيمة الودائع التي وصلت إلى 602 مليار درهم وكذلك القروض 389 مليار درهم، في حين وصلت بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني 458 مليار درهم و442 مليار درهم على التوالي في ذات الرصيدين
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