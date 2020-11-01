شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على اتفاقية مساعدة فنية لتطوير تجارة الجملة للمواد الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية.

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ويهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر، وتزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين الإمداد الغذائى والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية فى مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.

ووفقا للاتفاق تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية، مساهمة مالية بحد أقصى 700 ألف يورو لتنفيذ المشروع ويبرم بينهما اتفاق ثنائى يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بآلية دفع المساهمة المالية.