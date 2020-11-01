شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال مداعبا وزير المالية:"أخشى أن يقدم قانون آخر يوم من الفصل التشريعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشىون الدستورية والتشريعية، الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وقال على عبد العال، وزير المالية يعمل حتى أخر لحظة من عمر الفصل التشريعى، وأخشى أنه فى يوم ٩ يناير وهو أخر يوم من عمر الفصل التشريعى أن يفاجئنا بالتقدم بمشروع قانون وهو وزير نشيط".

وتضمن القانون تعديل 3 مواد فضلا استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار علي مستوي كل دولة علي حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر

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فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية

وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين