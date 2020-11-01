شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يعلن خلو مقعد النائبة منى منير.. ويهنئ المنضمين للبرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقى المجلس خطابا من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية يخطر فيه المجلس بوفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب، وتقدم الوزير للمجلس بخالص التعازى لمجلس النواب.

ومن ناحيته قال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "يعز على أن أنعى للمجلس وفاة النائبة منى منير"، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، داعيا النواب للوقوف حدادا على روح النائبة الراحلة، معلنا خلو مقعد النائبة بالمجلس.

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تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأحر التعازى وصادق المواساة فى وفاة النائبة منى منير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما هنأ علاء عابد بمناسبة فوزه بمقعد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، متمنيا له التوفيق والسداد، وهنأ أيضا النائبة شادية خضير لاختيارها نائب رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربى، متمنيا لها أيضا التوفيق والسداد فى أداء عملها فى هذا الشأن.

وقالت النائبة شادية خضير، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، أنهم يمثلون مصر داخل البرلمان العربى، وأن اختيار نائبين مصريين يُعد تقديرا من 22 دولة لدور مصر فى البرلمان العربى، متوجهة بالشكر للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.