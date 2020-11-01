شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يعلن خلو مقاعد النواب المعينون بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلو مقعدى المستشار بهاء أبو شقة، والسيد عبد العال، فضلا عن مقعد النائب رمضان سرحان بالدائرة الثالثة ومقرها بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، نظرا لتعيينهم بقرار رئيس الجمهورية فى مجلس الشيوخ.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، أن النواب الثلاث تقدموا باستقالتهم من عضوية مجلس النواب، وجاءت خالية من أى قيد أو شرط ويستدل منها على قبول الأعضاء لقرار التعيين بمجلس الشيوخ، فضلا عن اداء كل منهم اليمين الدستورية فى الجلسة الافتتاحية للغرفة البرلمانية الثانية.

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جدير بالذكر أن المادة (45) من قانون مجلس النواب، لصادر برقم 46 لسنه 2014 والمعدل برقم 140 لسنة 2020، تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب أخر مما ذٌكر، يخلو مكانه فى تاريخ هذا التعيين مالم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

كما ذكر رئيس البرلمان نص المادة (252) من الدستور والتى تفيد بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.