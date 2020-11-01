شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن خالد بشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة طلب رفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو مجلس النواب. Advertisements وقال النائب نبيل الجمل، إن سبب رفض اللجنة الطلب تقديم النائب ما يفيد أنه قام بسداد مديونية الشيكات. وتضمن طلب رفع الحصانة، مذكرة من المحامي أحمد عبد الرؤوف موسى وكيلا عن مصطفى عبد الجليل ضد النائب خالد بشر، والتي تضمنت عددا من الاتهامات الموجهة إلى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية بدون رصيد بقيمة 6 ملايين و175 ألف جنيه.

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