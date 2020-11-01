شكرا لقرائتكم خبر عن "الإنتاج الحربى" تطلق الوثائقى "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل" عن العصار الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل فيلمًا بعنوان "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل" بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لوزارة الإنتاج الحربي. فيما يقام حفل «وزارة الإنتاج الحربي» بالعيد الـ66 ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية، بحضور المهندس محمد أحمد مرسي - وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعددًا من القيادات الوطنية وقيادات وعمال الإنتاج الحربي، وعددًا من العلماء والفنانين والإعلاميين. Advertisements وسيتم خلال الحفل تكريم الاعلامية إسعاد يونس والعالم الدكتور محمد محمود أحمد والعاملين المتميزين من الإنتاج الحربى.

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