شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماع الثالث للجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة الخاصة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الثّالث برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال مناقشة باقى المواد من مسودة قانون اللائحة التى أعدتها الأمانة العامة.

ومن المتوقع ان يشهد اجتماع اللجنة اليوم، مناقشة 100 مادة لتكون إجمالى المواد التى ناقشتها اللجنة 200 مادة، والتى تنظم كيفية ممارسة مجلس الشيوخ لاختصاصته فيما يتعلق بتعديل الدستور ومشروعات القوانين المحلة اليه سواء من رئيس الجمهورية او مجلس النواب وكذلك فيما يتعلق بممارسة اعضاء مجلس الشيوخ لاختصاصاتهم الرقابية، سواء فى تقديم اقترحات برغبة او طلبات مناقشة.

كان عدد من نواب الشيوخ، قد حرصوا على التواجد منذ الصباح بالمجلس، لاستخراج بطاقات الرقم القومى بموجب الصفة النيابية الجديدة، وكان من أبرز النواب المتواجدين المهندس حسام الخولى ،الدكتور هانى سرى الدين ،النائب الدكتور محمد عمارة وعدد من نواب شباب تنسيقية الأحزاب. يأتى ذلك بالتزامن مع استعداد مجلس النواب بعد قليل لعقد جلسته العامة البرلمانية الثانية من دور الانعقاد السادس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء . Advertisements كانت اللجنة الخاصة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، قد انتهت من مناقشة 100 مادة من مسودة اللائحة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس والتي استقرت خلال مناقشتها علي اعتماد 14 لجنة نوعية برلمانية بالمجلس مع مرونة استحداث لجان أخري إذا تطلب الأمر ذلك يتم دراسته في وقت لاحق، علي أن تواصل أعمالها الأحد القادم لاستكمال مناقشة باقي المواد.

يأتي قرار اللجنة الخاصة بإقرار 14 لجنة نوعية لمجلس الشيوخ، مع دراسة فى وقت لاحق إمكانية إضافة لجان نوعية، في ضوء ما تقدم به بعض الأعضاء بطلبات لعمل لجان نوعية أخري بعيدة عن الـ14 ومنهم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، والذي تقدم بمقترح إضافة لجنة نوعية للجان مجلس الشيوخ، تكون معنية بشئون التحول الرقمي، وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمي.