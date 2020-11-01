شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيب محافظات المرحلة الثانية من مقاعد البرلمان مع بدء الصمت الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الصمت الانتخابى لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بنظاميها الفردى والقائمة، اليوم الأحد، والذى يحظر خلاله ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، ومن ثم ترك الناخبين لفرصة اختيار من يمثلهم بعد أن قام المرشحين بعرض برامجهم .

وينطلق الماراثون الانتخابى لمجلس النواب 2020، داخل محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية، ويصل عددهم لـ 13 محافظة، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج بدءا من الأربعاء المقبل، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل بدءا من السبت.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تضم 13 محافظة و هى مقسمة كالتالى:

- محافظة القاهرة تضم 19 دائرة انتخابية مخصص لها 62 مقعدا بالبرلمان، 31 مقعدا بالنظام الفردى يتنافس عليها 433 مرشحا، و31 مقعدا بنظام القوائم.

- محافظة الشرقية تضم 8 دوائر انتخابية مخصص لها 42 مقعدا، 21 مقعدا بنظام القائمة، 21 مقعدا بنظام الفردى يتنافس عليه 246 مرشحا.

- محافظة كفر الشيخ تضم 4 دوائر انتخابية، مخصص لها 19 مقعدا بالبرلمان، تضم 9 مقاعد بنظام القائمة و10 مقاعد بنظام الفردى يتنافس عليه 150 مرشحا.

- محافظة الغربية، تضم 7 دوائر انتخابية، مخصص لها 30 مقعدا بالبرلمان، 16 مقعدا بنظام القائمة، 14 مقعدا بنظام الفردى يتنافس عليها 188 مرشحا.

- محافظة المنوفية تضم 6 دوائر مخصص لها 24 مقعدا، بنظام القائمة 13 مقعدا، وعلى الفردى مخصص لها 11 مقعدًا، يتنافس عليها 168 مرشحا.

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- محافظة الدقهلية تضم 10 دوائر انتخابية خصص لها 38 مقعدا، 17 مقعدا بنظام القائمة، 21 مقعدا على نظام الفردى يتنافس عليه 351 مرشحا.

- محافظة دمياط تضم دائرتين مخصص لها 8 مقاعد بالبرلمان، 4 بالقائمة و4 بالفردى يتنافس عليها 88 مرشحا.

- محافظة بورسعيد تضم دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، مقعدين بالقائمة، ومثلهما بالفردى يتنافس عليهم 50 مرشحا.

- محافظة القليوبية تضم 6 دوائر مخصص لها 30 مقعدا 14 مقعدا بالقائمة، و16 مقعدا بالفردى يتنافس عليها 223 مرشحا.

- محافظة الاسماعيلية تضم 3 دوائر انتخابية مخصص لها 9 مقاعد بالبرلمان، 4 مقاعد بالقائمة، و5 بالفردى يتنافس عليهم 133 مرشحا.

- محافظة السويس تضم دائرة واحدة مخصص لها 4 مقاعد، 2 بالقائمة و2 بالفردى يتنافس عليهم 34 مرشحا.

- محافظة شمال سيناء تضم دائرتين، مخصص لها 7 مقاعد بالبرلمان، 5 مقاعد بالقائمة و2 فردى يتنافس عليهم 31 مرشحا.

- محافظة جنوب سيناء تضم دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، 2 بالقائمة، و2 بالفردى يتنافس عليهم 10 مرشحين .