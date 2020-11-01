إصابة 3 أشخاص خلال حادث تصادم في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 3 أشخاص، بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين آليتين أمام كوبري قرية "العلاقمة" بمركز ههيا في الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق "ههيا – العلاقمة" أمام كوبري القرية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى ههيا المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.