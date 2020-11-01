مفاجآت من بي تك في البلاك فرايدي

محمد اسماعيل - القاهرة - ينتظر الكثير منا خصومات وعروض الجمعة السوداء في مصر أو البلاك فرايداي 2020 ليستفيدوا من عروض التوفير وأقوى التخفيضات التي تقدمها المحلات والمتاجر الإلكترونية ومن أبرزها البلاك فرايدي في بي تك.

موعد بلاك فرايدي بي تك 2020

تبدأ عروض بلاك فرايداي 2020 في بي تك يوم 1 نوفمبر2020 ويتوقع أن تستمر تخفيضات الجمعة السوداء لمدة شهر.

أقوى عروض بلاك فرايدي بي تك

البلاك فرايدي في بي تك 2020 يشمل أقوى التخفيضات على الأجهزة وعروض التقسيط بدون فوائد بالإضافة إلى عروض الفلاش أو الفلاش سيل وهي فرصة مميزة لشراء أجهزة منزلية بأفضل الأسعار وأعلى الخصومات والاستفادة من عروض الجمعة السوداء

يتوقع أن تصل خصومات البلاك فرايدي في بي تك إلى %25 على الأجهزة المنزلية والكهربائية من ضمنها الشاشات والثلاجات والبوتجازات والفريزر والغسالات بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية الصغيرة وأجهزة البلت ان والأجهزة الالكترونية والموبايل.

ويمكنكم استغلال هذه الخصومات والتخفيضات على المنتجات كفرصة مثالية للتوفير واختيار الهدايا لأحبائكم من منتجات بي تك مثل الـ تابلت أو الموبايل أو الـ كاميرات أو الـ العاب أو أجهزة المطبخ مثل الـ توستر والـ ديب فريزر أو اكسسوارات الموبايل واللاب توب.

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التسوق في بلاك فرايداي بي تك

ومن المميزات التي يتمتع بها بلاك فرايدي بي تك هي حرية التسوق من الفرع أو اونلاين وإتاحة طرق الدفع والاستلام المتعددة والمناسبة لكم. فيمكنكم الشراء من خلال 94 فرع على مستوى الجمهورية لمن يفضل أن يرى المنتجات بنفسه داخل فروع بي تك.

ويمكنكم أيضا التسوق عبر الانترنت من خلال الموقع الرسمي لبي تك أو من خلال تطبيق الموبايل B.TECH المتاح تحميله من خلال متجر أبل أو جوجل بلاي .. اضغط هنا

ويمكن أيضا استلام المنتج من أقرب فرع لكم أو اختيار خدمة التوصيل إلي المنزل والدفع اونلاين أو كاش عند الاستلام

مميزات حصرية لبلاك فرايدي بي تك 2020

وينفرد ابليكيشن بي تك بميزة جديدة في الجمعة السوداء 2020 وهي إتاحة إمكانية دفع الأقساط على الانترنت بالفيزا أو البطاقة الائتمانية من خلال تطبيق بي تك لنجعل هذه المناسبة الشرائية ممتعة ومريحة وليستفيد منها أكبر قدر من المتسوقين.