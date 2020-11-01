هجوم شارلي إيبدو: تعليق محاكمة المشتبه بهم بسبب إصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (بي بي سي):
عُلقت في باريس جلسةُ المحاكمة في الهجوم الذي استهدف قبل خمس سنوات مقر مجلة شارلي إيبدو الأسبوعية الهزلية الفرنسية، بسبب إصابة المشتبه به الرئيسي بكورونا على حد تشخيص الأطباء.
والمشتبه به علي رضا بولات، فرنسي من أصل تركي، متهم بأنه قدم المساعدة لمرتكبي الهجوم الذي استهدف في يناير كانون الثاني عام 2015 مقر المجلة بعد نشرها صورا كاريكاتورية للنبي محمد ، وهو الهجوم الذي راح ضحيته 12 شخصا معظمهم من العاملين واعتبرته فرنسا "مذبحة" واعتداء على قيم الجمهورية وعلى حرية التعبير.
ويواجه بولات تهما بالتواطؤ في هجومين آخرين أعقبا مباشرة الهجوم الرئيسي على شارلي أيبدو.
وكان من المقترض أن يقدم محامو الدفاع الفرنسيون مذكراتهم النهائية في الأيام المقبلة، على أن يتم صدور الأحكام في غضون أسبوعين على حد ما كان يتوقع والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة حال ثبوت تهمة الضلوع بتنفيذ عمل "إرهابي".
وجاء تعليق محاكمة شارلي إيبدو في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا توترا أمنيا بعد إعادة نشر الرسوم الكاريكاتيرية للنبي تلتها عملية ذبح لمدرس في باريس بعد عرضه الرسوم.
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