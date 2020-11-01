محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
تنظم مديرية الصحة في محافظة المنيا، غدًا الاثنين، قافلة طبية علاجية داخل قرية العزيمة بمركز سمالوط، والتي تستمر على مدار يومين، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم الأحد، إن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال -الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".
وأوضح وكيل وزارة الصحة في المنيا أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين داخل نطاق محافظة المنيا.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة مجانية لأهالي قرية العزيمة في سمالوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.