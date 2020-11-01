غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة مجانية لأهالي قرية العزيمة في سمالوط

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

تنظم مديرية الصحة في محافظة المنيا، غدًا الاثنين، قافلة طبية علاجية داخل قرية العزيمة بمركز سمالوط، والتي تستمر على مدار يومين، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم الأحد، إن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال -الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".

وأوضح وكيل وزارة الصحة في المنيا أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين داخل نطاق محافظة المنيا.