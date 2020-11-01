سيدي بوزيد: 30 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع عدد المتعافين

ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بسيدي بوزيد، إلى 763 حالة بعد أن سجلت الجهة شفاء 3 مصابين.

وقد ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 1110 إصابة، بعد أن تم اليوم السبت تسجيل 30 إصابة جديدة محلية، هذا وقد ارتفع كذلك عدد الوفيات إلى 38 وفاة بعد أن وردت نتيجة عينتين لمتوفيين إيجابية حسب ما أكده اليوم الدكتور بشير السعيدي مدير الرعاية الصحة بالادارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد.

وأضاف نفس المصدر، أنه تم رفع 53 عينة لمشتبه في إصابتهم بالفيروس ليرتفع عدد العينات التي تم رفعها منذ مارس الفارط إلى 6440 عينة.