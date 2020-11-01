تجري قناة الجزيرة مساء اليوم السبت 31 اكتوبر 2020 مقابلة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للحديث عن التطورات الاخيرة التي عرفتها فرنسا في علاقة بالاسلام والاتهامات بالاساءة للرسول محمد.
وستنقل المقابلة بداية من الخامسة مساء بتوقيت تونس.
ونشر الرئيس الفرنسي عبر صفحته الرسمية تدوينة منذ قليل قال فيها:
On m'a prêté des mots sur l'islam. On a accusé la France à tort. Retrouvez ce soir mon interview sur Al-Jazeera.
نسبوا إليّ أقوالاً عن الإسلام، ووجهوا اتهاماً باطلاً إلى فرنسا. تابعوا مقابلتي على قناة الجزيرة مساء اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر عبر قناة الجزيرة، ماكرون يتوجه للمسلمين: نسبوا إليّ أقوالاً عن الإسلام.. ووجهوا اتهاماً باطلاً إلى فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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