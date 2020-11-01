اختناق عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة بجنوب الخليل

أصيب عشرات من الفلسطينيين اليوم الأحد بحالات اختناق؛ جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بلدة دورا جنوب الخليل، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق، بينهم نساء وأطفال.
الزراعية، كما تم اعتقال أسير محرر بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت منطقة حنينة وقرية الطبقة جنوب دورا، وشنت حملة دهم واسعة، طالت عددا من منازل المواطنين وأراضيهم
وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل الفلسطينيين في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، كما تم اعتقال ثلاثة مواطنين من رام الله عقب دهم منازلهم وتفتيشها.
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