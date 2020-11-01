مصر تُهنئ الجزائر قيادة وحكومة وشعبًا بذكرى ثورة الأول من نوفمبر

هنأ سفير مصر بالجزائر السفير أيمن مشرفة، الجزائر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لانطلاق ثورة الأول من نوفمبر 1954، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس عبدالمجيد تبون، الذي يتلقى العلاج حاليًا فى ألمانيا إثر وعكة صحية.
قال السفير مشرفة - فى تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - "نهنئ الجزائر الشقيقة، رئيسًا وحكومة وشعبًا، بذكرى انطلاق الثورة التحريرية عام 1954 في ظل العلاقات الطيبة والتاريخية التي تجمع البلدين،
وأضاف، أن البلدين يتمتعان بعلاقات وطيدة منذ مئات السنوات، مشيرًا إلى أن أول زيارة خارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي كانت للجزائر، كما أن الرئيسين السيسي وتبون التقيا في مناسبات دولية عدةً، وتبادلا اتصالات هاتفية عدة، وتجمعهما علاقة أخوية قوية.
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