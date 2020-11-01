أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات الأزهر الشريف عن الأوراق المطلوبة لامتحانات "أبناؤنـا فـي الخارج" لامتحانات الأزهر الشريف بالمملكة العربية السعودية طبقاً لتعليمات الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر الشريف للعام الدراسي 2020/2021 علي موقعها الالكتروني. http://http://www.azhar.eg/education/AbroadStudents/ArtMID/3408/ArticleID/46900



1-استمارةُ التقدمِ الخاصة بالصف الذي يدرس بـه الطالـب، للعـام الحـالي ، ويجـب تحريرهـا بدقـة بمعرفة ولي الأمر مع تحديد نوعية المعهد الأزهري نموذجي أم عادي أم لغات وكذلك تحديد المذهب الفقهي شافعي ، حنفي ، مالكي بها لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية

2 -أصلُ اثبات قيد حديث نموذج 11 للعام الدراسي 2020/2021 م معتمد من المعهد والمنطقة التابع لها المعهد ومن الإدارة المركزية للإمتحانات بالقاهرة

3 -بيان درجات العام السابق معتمد من المعهد والمنطقة الأزهرية.

4 -أصلُ شهادة الميلاد "الرقْم القَومي "أوصورة واضحه منها.

5- إفادةٌ من المعهد الخاص بسداد المصروفات للعام الحالي2020/ 2021 م

6 -2 صورة شخصية حديثة 4×6 للطالب أما طلاب الصفين السادس الابتدائي والثالث الاعدادى 3 صورة شخصية حديثة 4×6مدون عليها اسم الطالب.

7-أصل إيصال الايداع النقدي للرسوم بأسم الطالب أو الطالبة والتي سوف تحدد فيما بعد المعهد الأزهري نموذجي أم عادي أم لغات وكذلك تحديد المذهب الفقهي شافعي ، حنفي ، مالكي بها لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية2 -أصلُ اثبات قيد حديث نموذج 11 للعام الدراسي 2020/2021 م معتمد من المعهد والمنطقة التابع لها المعهد ومن الإدارة المركزية للإمتحانات بالقاهرة3 -بيان درجات العام السابق معتمد من المعهد والمنطقة الأزهرية.4 -أصلُ شهادة الميلاد "الرقْم القَومي "أوصورة واضحه منها.5- إفادةٌ من المعهد الخاص بسداد المصروفات للعام الحالي2020/ 2021 م6 -2 صورة شخصية حديثة 4×6 للطالب أما طلاب الصفين السادس الابتدائي والثالث الاعدادى 3 صورة شخصية حديثة 4×6مدون عليها اسم الطالب.7-أصل إيصال الايداع النقدي للرسوم بأسم الطالب أو الطالبة والتي سوف تحدد فيما بعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قواعد التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" بالسعودية للعام الدراسي 2020/2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.