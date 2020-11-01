357 ألفًا و640 حالة إصابة بكورونا فى هولندا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 357 ألفا و640 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت العاصمة أمستردام، وفق بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 7459، في حين تعافى من المرض حتى الآن 5882 من المصابين.
وأعلنت هولندا تسجيل أول حالةإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 35 نحو أسبوعا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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