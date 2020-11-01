ألمانيا: إصابات كورونا تصل 539 ألفًا و530 حالة

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 539 ألفا و530 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت مدينة فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس بلغ حتى صباح اليوم 10 آلاف و504 حالات وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين 356 ألفا و410 حالات.

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وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 39 أسبوعا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.