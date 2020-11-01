تحتل المغنية الشابة، منال بنشليخة، صدارة “طوندونس” يوتوب في المغرب، بفيديو كليب جديد بعنوان “النية”، حصد في ظرف 24 ساعة مليوني مشاهدة.
واستوحت منال مشاهد الكليب من التقاليد المغربية العريقة للزواج، معيدة المشاهد بسنوات إلى الوراء بتجسيدها شخصية فتاة تستعد للزواج وفق العادات القديمة.
وتتحدث كلمات أغنية منال عن رؤية تقليدية للعلاقة العاطفية، إذ تعلن لحبيبها أن السبيل الوحيد للوصول إليها، هو الزواج بشكل تقليدي.
واستعانت منال في كليب عملها بديكورات توحي بتقاليد البيوت المغربية في سنوات خلت، مع حضور أزياء ساعدت في إيصال الفكرة إلى المتلقي.
كانت هذه تفاصيل خبر منال بنشليخة تعود بالزمن إلى الوراء وتعيش عادات أجدادنا في الزواج – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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