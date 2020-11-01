حكومة “العثماني” تسعى لخفض حجم الاقتراض الخارجي بـ31,7٪ سنة 2021

تعتزم الحكومة المغربية، خفض حجم الاقتراض الخارجي خلال العام المقبل، بنسبة 31,67 بالمائة، مقارنة مع سنة 2020، بحسب الوثائق المرفقة لمشروع قانون المالية لسنة 2021.

وقالت الحكومة، في إن “موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي، ستنخفض لتصل إلى 41 مليار درهم برسم سنة 2021”.

وتابعت: “سينخفض حجم الاقتراض الخارجي بنسبة 31,67 بالمائة، بعدما بلغ 60 مليار درهم برسم سنة 2020”.

وتقول الحكومة، إن مشروع موازنة العام المقبل، “يعطي الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم”، ويعد المشروع بتوفير “5500 منصب مالي في قطاع الصحة (بزيادة 1500 منصب مقارنة مع سنة 2020)”.

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وتعتزم الحكومة، بحسب المشروع، تخصيص 17 ألف منصب شغل لقطاع التعليم (بزيادة 2000 منصب مقارنة مع سنة 2020).

وينص مشروع الموازنة، على إحداث 20 ألفا و956 منصبا ماليا جديدا، بالإضافة إلى حوالي 17 ألف منصب مخصص للتوظيف في محافظات المغرب في قطاع التعليم، عن طريق “التعاقد”.

وأقرت الحكومة، مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي يناقش حاليا في مجلس النواب، وقال وزير المالية: إنه “تم إعداده في ظل سياق دولي مضطرب، بسبب تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية”.