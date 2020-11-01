شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 1 نوفمبر 2020 سجلت روسيا رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 18665‭‬‬ حالة اليوم الأحد منها 5261 في موسكو ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و636781.

Advertisements وأعلنت السلطات كذلك عن 245 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الرسمي للوفيات إلى 28235.

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