أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي البيع 326.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 322.500 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 302.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 299.500.



أما أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 330 و 340 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 305 و320 ألفاً.

(علماً أن المثقال الواحد يساوي خمسة غرامات).

