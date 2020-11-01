ذي قار.. استئناف الدوام بمبنى المحافظة بعد انسحاب المتظاهرين

أفاد مراسل الخليج 365، الأحد، بان ديوان محافظة ذي قار استأنف الدوام الرسمي بعد انسحاب المتظاهرين.
وقال المراسل، ان استئناف الدوام لموظفي ديوان المحافظة، جاء بعد انسحاب المتظاهرين الذين نضموا وقفة احتجاجية أمام المبنى صباح اليوم.
وصباح اليوم نظم العشرات من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار طالبوا فيها باقالة المحافظ ناظم الوائلي وتحسين الخدمات.
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