بعد فرض إغلاق جديد.. هل سيتوقف الدوري الانكليزي؟

وقررت حكومة إنجلترا فرض فترة إغلاق جديدة، خلال الفترة بين 5 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الاول، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا، إلى جانب الوفيات.

وحسب شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن "منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وتشامبيونشيب والبطولات الأخرى في لعبة كرة القدم ورياضات النخبة، لن تتأثر بفترة الإغلاق الثانية في إنجلترا".



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وأوضحت، أن "تلك البطولات ستستمر بسبب أنظمة الاختبار المعمول بها للرياضيين المحترفين، ولكن سيتم تعليق رياضات الهواة".

وأكدت أن "المباريات ستُقام كما هي خلف الأبواب المغلقة، أي بدون حضور جماهيري".

وسيتم إغلاق الصالات الرياضية ولكن يمكن للأشخاص الاستمرار في ممارسة التمارين لفترات غير محدودة في الهواء الطلق، إما مع أشخاص من أسرهم أو على أساس فردي مع شخص واحد من منزل آخر.

وستشهد فترة الإغلاق الجديدة في إنجلترا إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر غير الضرورية، وحظراً على مستوى البلاد فيما يخص اختلاط الأسر المختلفة داخل المنازل، على الرغم من أن المدارس والجامعات والكليات ستظل مفتوحة.