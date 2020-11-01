2020-11-01 | 10:51
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كشفت الحكومة البريطانية، مدى إمكانية استمرار الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات الأخرى، خلال فترة الإغلاق الجديدة من أجل التصدي للموجة الثانية من فايروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
وحسب شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن "منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وتشامبيونشيب والبطولات الأخرى في لعبة كرة القدم ورياضات النخبة، لن تتأثر بفترة الإغلاق الثانية في إنجلترا".
وأوضحت، أن "تلك البطولات ستستمر بسبب أنظمة الاختبار المعمول بها للرياضيين المحترفين، ولكن سيتم تعليق رياضات الهواة".
وأكدت أن "المباريات ستُقام كما هي خلف الأبواب المغلقة، أي بدون حضور جماهيري".
وسيتم إغلاق الصالات الرياضية ولكن يمكن للأشخاص الاستمرار في ممارسة التمارين لفترات غير محدودة في الهواء الطلق، إما مع أشخاص من أسرهم أو على أساس فردي مع شخص واحد من منزل آخر.
وستشهد فترة الإغلاق الجديدة في إنجلترا إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر غير الضرورية، وحظراً على مستوى البلاد فيما يخص اختلاط الأسر المختلفة داخل المنازل، على الرغم من أن المدارس والجامعات والكليات ستظل مفتوحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فرض إغلاق جديد.. هل سيتوقف الدوري الانكليزي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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