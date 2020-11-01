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فتح مراكز التصويت للاستفتاء الدستوري في الجزائر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

فتح مراكز التصويت للاستفتاء الدستوري في الجزائر

متابعات_ الخليج 365

فُتحت مراكز الاقتراع الأحد في الجزائر أمام الناخبين للاستفتاء على مراجعة للدستور بهدف تأسيس "جمهورية جديدة" .

 

وسيتم إغلاق مركز التصويت عند الساعة 19,00 (18,00 ت غ).

 

واختارت السلطةالجزائرية  شعارا للاستفتاء على الدستور: " نوفمبر 1954: التحرير، نوفمبر 2020: التغيير".

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وانطلق الاستفتاء الشعبي على الدستور الأربعاء الماضي بمناطق تواجد المسجلين من البدو الرحل في الصحراء الجزائرية، وأمس السبت بالخارج، على أن يتواصل حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي على غرار كل مناطق البلاد.

 

ووضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا لتنظيم سير عملية الاستفتاء، صادق عليه المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي فيروس ، بينما وجّه الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين "التام والشامل" للاستفتاء.

 

ويتضمن مشروع تعديل الدستور ستة محاور، تتمثل في الحقوق الأساسية والحريات العامة، وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، والسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية، والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

 

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