نجاة اعتابو: خبر طلاقي صحيح

خرجت الفنانة نجاة اعتابو عن صمتها بخصوص انفصالها عن زوجها، ومدير أعمالها مراد، مؤكدة أن الخبر صحيح، وأن إجراءات الطلاق لا تزال مستمرة في فرنسا.

وردت اعتابو على الإشاعات، التي انتشرت، أخيرا، والمتعلقة بتعرض حساباتها في موقع التواصل الاجتماعي للاختراق، ما أدى إلى نشر شائعة طلاقها، مؤكدة أن ذلك غير صحيح، وخبر الطلاق حقيقي.

ونشرت عتابو، أمس السبت، منشورا على أنستغرام، قالت فيه: “الخبر صحيح، وحسابي لم يتعرض للاختراق، المرجو التأكد من الخبر قبل النشر، زواجي انتهى، وإجراءات الطلاق مستمرة في فرنسا، أما بالنسبة إلى المغرب فقد تم الأمر رسميا”.

وكان طليق نجاة اعتابو، ومدير أعمالها، سابقا، قد نفى انفصالهما، على الرغم من إعلانها بنفسها ذلك في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى انتشار إشاعة اختراق حساباتها.

وأنهت الفنانة نجاة اعتابو زواجها للمرة الثانية، بعدما كانت قد انفصلت عن رجل الأعمال، مراد، في عام 2011، ثم عادت إليه، علما أن زواجها الأول كان من الفنان، حسن ديكوك، وهو والد أبنائها.