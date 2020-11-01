الخارجية السعودية: الرئيس الجزائري أصيب بفيروس كورونا المستجد

تأكدت إصابة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام من نقله، على وجه السرعة، إلى أحد المستشفيات الألمانية، في ظل تكتم جزائري على تفاصيل وضعه الصحي.

وقالت الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إن الأمير محمد بنسلمان وجه رسالة للاطمئنان على تبون، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بنسلمان لتبون: “بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، متمنيا الشفاء العاجل لفخامتكم بفيروس كورونا المستجد، متمنيا الشفاء العاجل لفخامتكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية”.

ومساء يوم الأربعاء الماضي، كان الرئيس الجزائري، عبد الـمجيد تبون، قد نقل إلى ألمانيا، قبيل أيام من محطة الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.

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وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن تبون، نقل إلى ألمانيا لإجراء “فحوصات طبية معمقة”، وذلك “بناء على توصية الطاقم الطبي”، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية من دون الإعلان عن إصابته بكورونا.

وكانت ​الرئاسة الجزائرية​ قد أعلنت، بداية الأسبوع الجاري، دخول الرئيس ​عبد المجيد تبون​ الى المستشفى العسكري في عين النعجة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، ولا “تستدعي القلق”.

وسبق للجزائر أن أعلنت أن تبون دخل الحجر الصحي، بعد تأكد إصابة عدد من مقربيه بفيروس كورونا المستجد.