طقس الأحد.. سحب منخفضة كثيفة وتشكل كتل ضبابية وأحيانا رذاذ محلي

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تشكل سحب منخفضة كثيفة على السواحل والسهول الشمالية والوسطى وساحل البحر الأبيض المتوسط مع تشكل كتل ضبابية وأحيانا رذاذ محلي .

وستكون السماء غائمة إلى قليلة السحب في مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مع نزول أمطار متفرقة. وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية الي قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشرقي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي إلى الغرب بباقي المناطق . وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات و والماس وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و22 درجات بسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و 16 درجة بباقي الأرجاء الأخرى عموما.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 20 و25 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 25 و30 درجة بكل من السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسهول تادلة والرحامنة وعبدة والشياضمة، وستكون ما بين 30 و36 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية .

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي بشمال المهدية وجنوب طانطان وهائجا بباقي السواحل الوسطى والجنوبية.