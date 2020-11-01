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راشد بن حميد النعيمي يتلقى جرعة من لقاح كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 1 نوفمبر 2020

تلقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم جرعة من لقاح "كوفيد-19" دعماً منه للبرنامج الوطني واستخدام اللقاح في الدولة بهدف التصدي للفيروس والحد من تداعياته.

 

 

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وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي ان الإمارات بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة أثبتت خلال جائحة قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية معتمدة على أفضل المعايير العلمية والعملية ما يجسد ريادة القطاع الطبي في الإمارات .. مشيرا إلى ان الإمارات تسهم بالتعاون مع دول العالم بدعم المساعي للوصول الى لقاح جديد ضد فيروس "كوفيد-19"، معربا عن سعادته وفخره بالمشاركة من أجل هدف سام وهو الانتصار على هذا الفيروس.

 

وقال الشيخ راشد بن حميد إن تقديم الدعم الصحي لكل من يعيش على هذه الأرض الطبية على حد سواء يأتي من ايمان القيادة ببذل الغالي والنفيس من أجل الجميع وتوفير اللقاح فليس هناك ما هو أغلى من الوطن ووطننا سيمضي بطموحاته للأمام وهو أكثر إصراراً وعزيمة بهمة أبنائه الذين يقفون خلف رايته للتصدي لفيروس كوفيد-19.

 

ودعا الشيح راشد عقب تلقي الجرعة كافة الرياضين في دولة الامارات وغيرهم بضرورة الإسراع في تلقي جرعة كوفيد 19 حفاظا على انفسهم وزملائهم وذويهم وافراد المجتمع .. مؤكدا ان على الرياضين ان يكونوا قدوة للاخرين.

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