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شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الفجر بالمسجد الحرام تزامناً مع بدء السعودية المرحلة الثالثة لموسم العمرة والان مع التفاصيل
الأحد 1 نوفمبر 2020
أدى المصلون صلاة الفجر اليوم الاحد بالمسجد الحرام، وفق ما تم تحديده من الجهات المختصة بتحديد عدد 60 ألف شخص يومياً يسمح لهم بالصلاة في المسجد الحرام ويتم استقبالهم وفق الإجراءات المحددة، وعن طريق التصاريح المعتمدة من خلال تطبيق "اعتمرنا".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم أن المصلين وصلوا إلى المسجد الحرام تزامناً مع بدء السعودية المرحلة الثالثة لموسم العمرة ، ووسط منظومة خدمات متكاملة مراعية لكافة متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بهدف توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين.
وعززت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام خدماتها وتنظيم عمليات دخول وخروج المصلين من خلال نقاط التجمع والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشف درجات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية والتزامهم بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي والمسارات المحددة، وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خدمات الحرم المكي الشريف.
وبدأت اليوم المرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها.
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